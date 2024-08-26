المسلح بكام النهاردة؟.. أسعار الحديد والاسمنت في تعاملات اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024

في بداية كل تعاملات اليوم، يبدأ العديد من المواطنين في البحث عن أسعار مواد البناء المتمثلة في الحديد والأسمنت، وغيرها من الأسعار الأخرى، خاصة مع مروره بحالة من الاضطراب ما بين الارتفاع والانخفاض، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على أخر تحديثات أسعار مواد البناء، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، بحيث يتعرف عليه المواطنين الراغبين في شراء مواد البناء.

أسعار الحديد اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024

وفقًا لأخر تحديثات لأسعار الحديد وغير من مواد البناء، كما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر الحديد السويس في تعاملات اليوم نحو 39 ألف جنيه.

إضافة إلى أن طن الحديد الاستثماري ليُسجل قرابة الـ 39500 جنيهًا.

وبلغ سعر حديد عز نحو 42 ألف جنيهًا للطن الواحد.

هذا وأن تحديث سعر حديد المراكبي ليُسجل نحو 41 ألف جنيه.

كما أن أسعار حديد العشري بلغ قرابة الـ 37 ألف جنيه و500 جنيهًا للطن الواحد.

ووصل سعر حديد الجيوشي إلى نحو 39 ألف جنيه.

تحديث أسعار الأسمنت اليوم

وأما عن أخر تحديثات لأسعار الأسمنت اليوم الإثنين في المحلات والمحاجر، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-