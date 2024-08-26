خلال أيام… موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 رسمياً بالزيادة 15%

الشغل الشاغل لدى أصحاب المعاشات الاجتماعية هو موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 لأنهم يريدون الحصول على المال لشراء احتياجاتهم ومطالبهم الأساسية، يحصل أصحاب المعاشات على المستحقات بالزيادة الأخيرة 15% والتي كشفت عنها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في شهر فبراير الماضي 2024 وتمك صرفها في شهر مارس الماضي 2024،

وتعتبر هذه الزيادة تم تطبيقها مبكراً بعدة أشهر، لأن كل عام كانت الدولة تعلن عن زيادة المعاشات والرواتب في شهر 7 يوليو، ولكن نظراً للغلاء وظروف المعيشة الصعبة تم التبكير مراعاة للمواطنين، وتم تنفيذ هذا القرار بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، معاشات التأمينات الاجتماعية تعد مصدر الدخل الوحيد لأصحاب المعاشات ولذلك يبحثون بكثرة عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 ترقبوا معنا…

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024

شهر أغسطس الجاري 2024 على وشك الانتهاء ولذلك ترتفع عمليات البحث عن مستحقات شهر سبتمبر، حيث قامت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بأن عمليات صرف المستحقات تتم في موعدها هذا الشهر دون أي تأخير، على أن تنطلق يوم الأحد المقبل الموافق 1 سبتمبر 2024 وتصل مدة الصرف لمعاشات الاجتماعية 5 أيام الخميس الموافق 5 من سبتمبر، وهناك عدة طرق للحصول على المعاشات عن طريق الأماكن التي كشفت عنها الوزارة وهي البريد المصري والبنك الأهلي وعن طريق فوري أو المحافظ الإلكترونية ومن خلال ماكينات الصراف الآلي atm.

رابط الاستعلام عن معاشات التأمينات الاجتماعية بالخطوات

تزامناً مع اقتراب حلول شهر سبتمبر بدأ الكثير من أصحاب المعاشات يكثفون عمليات البحث عن المستحقات ويريدون الاستعلام الإلكتروني لمعرفة قيمة المستحقات، وخاصةً بعد انتشار أخبار بأن هناك زيادة جديدة على المعاشات، وكل ما يجب فعله الآن