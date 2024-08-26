الفراخ بكام النهاردة؟.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض في بداية تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدواجن والبيض، حالة من الانخفاض في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 26 من شهر أغسطس 2024، داخل أسواق وبورصة الدواجن، بالإضافة إلى أن تحديثات أسعار الفراخ تتم على مدار اليوم، بحيث يتعرف عليها جميع المواطنين وراغبي شراء الفراخ اليوم، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تحديث أسعار الدواجن اليوم

ووفقًا لأسعار الدواجن اليوم اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2024 داخل بورصة وأسواق الفراخ، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

وصل سعر الدواجن البلدي اليوم الإثنين نحو 100 جنيهًا للكيلو الواحد.

فيما أن أسعار الفراخ البيضاء بلغت قرابة الـ66 جنيهًا.

في حين أن كيلو الدواجن يتم تحديها على مدار اليوم وهي تختلف من المحافظة إلى أخرى.

أسعار البيض والكتاكيت

أما عن أسعار البيض والكتاكيت اليوم الإثنين، جاءت كما نصت على النحو التالي:-

وصل سعر كرتونه البيض الأبيض إلى نحو 157 جنيهًا.

في حين أن سعر كرتونه ابيض البلدي لـ 160 جنيهًا.

هذا وأن سعر كرتونه ابيض الأحمر وصل إلى 155 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار الكتاكيت البيضة نحو 38 جنيهًا.

كما وصل سعر كتكوت الهجين نحو 17.5 جنيهًا.

أسعار هياكل الدواجن اليوم

وعن أسعار الهياكل الخاصة بالدواجن في المحلات، اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس، جاءت كما يأتي:-