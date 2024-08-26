موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق وطريقة الاستعلام عن الراتب التقاعدي لشهر سبتمبر 2024

وزارة المالية في دولة العراق وفرت خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد لهذا الشهر عن طريق الموقع الرسمي التابع لها كما يمكن الحصول على راتب التقاعد بعد توفير كافة الضمانات والشروط اللازمة للحصول على الراتب الشهري التقاعدي تحت إشراف الوزارة لذلك سوف نوضح لكم اليوم أهم الضوابط اللازمة وطريقة الاطلاع على راتب التقاعد عن طريق وزارة المالية في دولة العراق.

رابط الاستعلام عن راتب التقاعد في دولة العراق

يمكن الاطلاع على راتب التقاعد في دولة العراق عن طريق وزارة المالية للتعرف على تفاصيل الراتب التقاعدي في هذا الشهر كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

عندما تقوم بالدخول إلى موقع وزارة المالية في عموم العراق.

يجب عليك النقر على أيقونة الاستعلام عن راتب التقاعد.

بعد ذلك يجب فتح نموذج الاستعلام وتسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

ثم يجب النقر على أيقونة الاستعلام وسوف تظهر لك النتيجة النهائية بالتفاصيل في العراق.

يمكنك من خلال ذلك معرفة قيمة راتب التقاعد في جميع أنحاء العراق.

شروط استحقاق راتب التقاعد بالعراق

هناك شروط محددة للحصول على راتب التقاعد في العراق حيث يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

كما يفضل أن يكون عمره لا يقل عن 60 عامًا للرجال ولا يقل عن 55 عامًا للنساء.

يجب أيضًا توفير أثبات العمل في جهة محددة داخل العراق.

موعد صرف راتب التقاعد لشهر سبتمبر 2024

وزارة المالية في العراق وضحت بأن موعد صرف راتب التقاعد في اليوم الأول من كل شهر ميلادي كالمعتاد، ومن المفترض صرف رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من سبتمبر لعام 2024، ولكن يمكن تغيير الموعد في حالة وجود عطلة رسمية أو إجازة في العراق وفي حالة وجود تغير سوف يتم الإعلان عنها لدى وزارة المالية العراقية.