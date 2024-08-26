تنسيق المرحلة الثالثة 2024 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية …. وهذه الكليات المتاحة

يبحث عدد كبير من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة عن تنسيق المرحلة الثالثة 2024 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية ، والكليات المتاحة أمام الطلاب في هذه المرحلة التي يجب على الطلاب أن يختارو الكلية أو المعهد بعناية وحرص، وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن إنتهاء التسجيل في المرحلة الثانية 2024 في يوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2024 بدلاً من يوم السبت الموافق 25 أغسطس، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الأدبي والعلمي والمليات المتاحة في المرحلة الثالثة…..

تنسيق المرحلة الثالثة 2024 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية

وكانت وزارة التعليم والبحث العلمي أعلنت عن نسب القبول في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 لطلاب الشعبة الأدبية والعلمية، والتي جاءت كالتالي:

تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الشعبة العلمية يبدأ من 256 درجة أي بنسبة 64.63%.

عدد الطلاب المقرر أن يقوم بالتسجيل في المرحلة الثالثة حوالي ما يقرب من 286088 طالب وطالبة.

تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الشعبة الأدبية يبدأ من 230 درجة أي بنسبة 56.09%.

عدد طلاب الشعبة الأدبية لهذه المرحلة يبلغ عددهم حوالي 352057 طالب وطالبة.

ما هي الكليات المتاحة للتقديم فى المرحلة الثالثة 2024