الآن عبر الرابط الرسمى… الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2024 فور صدورها

تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية 2024 ، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، والتي استمرت لمدة 6 أيام، وعلما بأن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية 2024 حوالى 330 ألف طالب وطالبة، وهذا وفقا لما أعلنه مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024

ينتظر طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وذلك بعد غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة فى تنسيق للمرحلة الثانية، والتى من المقرر أعتمادها خلال الساعات المقبلة، وذلك يأتى بعد الأنتهاء اللجنة العليا للتنسيق من فرز رغبات الطلاب، وقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتحديد طرق الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 للقبول بالجامعات من خلال الموقع الإلكترونى للتنسيق.

كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024.

صرحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه يمكن الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وذلك عند إعلانها رسميا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك من خلال عدة خطوات وهى كالتالى

اولا: الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني .

ثانيا: اختيار أيقونة تنسيق الجامعات المصرية.

ثالثا: تحديد الشعبة الدراسية للطالب سواء العلمية أو الأدبية.

رابعا: كتابة كافة بيانات الطالب في الخانات المخصصة لذلك مثل الاسم ورقم الجلوس.

خامسا: الضغط على كلمة استعلام.

وسوف تظهور اسم الكلية والجامعة التي تم ترشيح الطالب لها، وذلك فور ظهور نتيجة التنسيق.