رابط مباشر.. نتيجة الدبلومات الفنية دور ثاني 2024 بالخطوات عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية دور ثاني 2024، سؤال يكرره الكثير من الطلبة والطالبات الراسبين بأداء امتحانات الدور الأول، حيث يعيش الطلاب حالة قلق وتوتر ويترقبون الإعلان عن النتيجة بفارغ من الصبر، الطلاب لم تفقد الأمل في إجتياز هذه المرحلة والانتقال إلى المرحلة الجامعية، لقد أدى طلاب الدبلومات الفنية امتحانات الدور الثاني في يوم السبت الموافق 3 من أغسطس

وكانت طوال فترة 10 أيام المعلن عنها الأجواء داخل اللجان المدرسية على مستوى الجمهورية مستقرة للغاية، ولم يواجه الطلاب أي مشاكل ولم يتم رصد حالات من الغش، كما أن مديريات التربية والتعليم كانت حريصة على تفقد اللجان بشكل يومي والتأكد أن جميع الضوابط يتم تطبيقها، وينتظر الطلاب الآن نتائجهم، وخلال السطور التالية نتعرف سوياً على موعد نتيجة الدبلومات الفنية دور ثاني 2024

نتيجة الدبلومات الفنية دور ثاني 2024

أدى امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات الدور الثاني نحو 197 ألفا و817 طالبا وطالبة من جميع محافظات مصر وبجميع الفرع العلمية التجارية والزراعية والصناعية والفندقية للنظامين ثلاثة سنوات ونظام خمس سنوات، ولن يبقى على تحقيق حلم الطلاب في إنهاء هذا العام وبدأ التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية المرحلة الثالثة سوى خطوة واحدة وهي الكشف عن النتائج،

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم الفني تؤكد أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات مازالت مستمرة وقد تم تصحيح فيما يقارب 80% من كراسات الإجابات، وسوف يتم الكشف قريباً عن موعد اعتماد النتائج والتي يتم توزيعها على المدارس ورفع نسخة إلكترونية بعد ظهورها مباشرةً.

خطوات استخراج نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2024