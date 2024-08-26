ريلمي من الأخر على قد الأيد! سعر هاتف Realme C55 شبيه الأيفون تصحيح رائع وأداء خيالي

أطلقت شركة ريلمي مؤخرًا عن هاتف Realme C55 الذي يعتبر من أبرز وأهم الهواتف التي تتلائم مع كافة الأشخاص الراغبين في اقتناء هاتف ذات إمكانيات عالية ومزايا هائلة، حتى أن بطارية الهاتف تبلغ سعتها لـ 5000 مللي أمبير، بما يصل قوة الشحن إلى 33 واط، ويتميز بذات معدل التحديث لـ 90 هيرتز، وغير ذلك من المواصفات الأخرى، التي نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي مواصفات هاتف Realme C55؟

جاءت أبرز مواصفات هاتف Realme C55 التي أعلنت عنه شركة ريلمي المتخصصة في تصنيع الهواتف، وفقًا لما يلي:-

هاتف Realme C55 يعمل على دعم شبكات الجيل الثاني حتى الرابع.

إضافة إلى أن الهاتف تبلغ أبعاده نحو 165.6×75.9×7.9 ملم.

وزن 189.5 جرام .

إصدارات الهاتف تبدأ من 128 جيجا بايت إلى 256 جيجا بايت، بينما الذاكرة العشوائية تبلغ سعتها نحو 6 إلى 8 جيجا بايت.

الهاتف يدعم كارت الميموري لزيادة المساحة التخزينية.

تصل كاميرا الهاتف الأمامية إلى 8 ميجا بكسل.

يدعم الهاتف كذلك البلوتوث والموقع الجغرافي ومستشعر البصمة ومستشعرات التسارع والقرب.

تبلغ بطارية الهاتف نحو 5000 مللي أمبير.

قوة شحن الهاتف تبلغ قوتها 33 واط.

يدعم شريحتين اتصال.

يوجد من الهاتف أنواع متعددة.

ما هو سعر هاتف Realme C55؟

ووفقًا لأخر تحديثات لسعر هاتف Realme C55، كما يأتي:-