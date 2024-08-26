“بدأ العد التنازلي”.. متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور شهر سبتمبر 2024؟ وخطوات الاستعلام عن الدعم

يتسائل المستفيدين عن متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور شهر سبتمبر 2024؟ وخطوات الاستعلام عن الدعم، حيث ينصح بأن توفر الوزارة آلية إلكترونية تسمح للمستفيدين بالاستعلام الفوري عن مواعيد الصرف، بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية تذكيرية للمستفيدين قبل موعد الصرف بيوم واحد على الأقل، لتجنب أي مفاجآت.

متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور شهر سبتمبر 2024؟

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الشائعات التي تداولت حول تأجيل صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر سبتمبر 2024 لا صحة لها، وتناشد الوزارة المواطنين بعدم الانجراف وراء هذه الشائعات المغرضة.

كما أكدت الوزارة أن موعد صرف دفعة الضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر سيكون يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر، وفي حال تزامن هذا اليوم مع عطلة رسمية، سيتم تعديل الموعد ليكون أول يوم عمل يلي العطلة كما يحدث في الشهور التي تتزامن فيها موعد صرف الدعم مع العطل الرسمية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 33 لشهر سبتمبر 2024 ثانية دقيقة ساعة يوم

خطوات الاستعلام عن الضمان المطور

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن دعم الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 33 لشهر سبتمبر 2024، من خلال اتباع الخطوات التالية: