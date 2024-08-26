“بدأ العد التنازلي”.. متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور شهر سبتمبر 2024؟ وخطوات الاستعلام عن الدعم

يتسائل المستفيدين عن متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور شهر سبتمبر 2024؟ وخطوات الاستعلام عن الدعم، حيث ينصح بأن توفر الوزارة آلية إلكترونية تسمح للمستفيدين بالاستعلام الفوري عن مواعيد الصرف، بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية تذكيرية للمستفيدين قبل موعد الصرف بيوم واحد على الأقل، لتجنب أي مفاجآت.
متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور شهر سبتمبر 2024؟
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الشائعات التي تداولت حول تأجيل صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر سبتمبر 2024 لا صحة لها، وتناشد الوزارة المواطنين بعدم الانجراف وراء هذه الشائعات المغرضة.
كما أكدت الوزارة أن موعد صرف دفعة الضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر سيكون يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر، وفي حال تزامن هذا اليوم مع عطلة رسمية، سيتم تعديل الموعد ليكون أول يوم عمل يلي العطلة كما يحدث في الشهور التي تتزامن فيها موعد صرف الدعم مع العطل الرسمية.
خطوات الاستعلام عن الضمان المطور
يمكن للمستفيدين الاستعلام عن دعم الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 33 لشهر سبتمبر 2024، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية.
- ابحث عن البوابة الإلكترونية المخصصة للضمان الاجتماعي على الموقع.
- قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك. إذا كنت لا تمتلك حسابًا، يمكنك إنشاء حساب جديد باتباع الإرشادات المتوفرة على الموقع.
- بعد تسجيل الدخول، ستظهر لك قائمة بالخدمات المتاحة. ابحث عن خدمة “الاستعلام عن نتائج الضمان الاجتماعي”.
- اختر الدورة التي ترغب في الاستعلام عنها، وحدد “الدورة 33”.
- قم بملء جميع الحقول المطلوبة بدقة، مع التأكد من صحة البيانات التي أدخلتها.
- بعد إرسال الطلب، ستظهر نتائج الاستعلام مباشرة على الشاشة، متضمنة تفاصيل أهليتك للاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي.