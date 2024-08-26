خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 …. مع مصطفى الآغا و ارقام الاشتراك من جميع دول العالم

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، من أهم الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة كونها فرصة كبيرة للحصول على جائزة مالية قدرها مليون دولار ، والتي باتت حلم عدد كبير من المشاهدين من شتى أنحاء العالم العربي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 ، والشروط اللازمة وأرقام الإشتراك من شتى أنحاء العالم .

مسابقة الحلم 2024 هي تعد من أشهر المسابقات التي تم الإعلان عنها للمرة الأولى في عام 2006 ، تنظم المسابقة شبكة قنوات mbc السعودية ويقدمها الإعلامي المتميز “مصطفى الأغا” على قناة mbc ، نالت المسابقة على إعجاب ومتابعة الملايين من المشاهدين من شتى أنحاء الدول العربية وذلك بسبب المصداقية .

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

حيث يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 بكل سهولة ، وذلك من خلال ارسال رسالة نصية مكتوب فيها كلمة “حلم” أو “Dreem” على الرقم المخصص لبلدك من قائمة الأرقام التالية ….

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 من مصر

فودافون: 95458 أو 95450

اتصالات: 95458 أو 95450

أورنج: 95450 أو 95458

WE: 95450 أو 95458

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم من السعودية

زين: 755505

موبايلي: 650444

ليبارا: 313131.

وحتى تتمكن من زيادة فرص الفوز بجائزة مسابقة الحلم 2024 يجب أن تتبع التعليمات الآتية:

يجب على المشترك أن تجيب على الأسئلة التي تصلك على الهاتف وتتأكد من الإجابة الصحيحة.

يجب أن تقوم بتحديث بياناتك الشخصية أولاً بأول حتى تتضمن وصول الإجابات الخاصة بالأسئلة وتتمكن من استلام الجائزة في حالة الفوز بها.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024