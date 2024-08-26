حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2024/2025 والاستغناء عن بعض المدرسين

انتشرت العديد من الأخبار حول تأجيل الدراسة بمصر مما جعل جميع أولياء الأمور والطلاب يبحثون حول حقيقة هذا الأمر وذلك من أجل الاستعداد لبدء الدراسة وهذا من حيث تحضير المستلزمات الدراسية اللازمة، لذلك قام وزير التربية والتعليم بالرد على تلك الأخبار وهذا ما سنوضحه لكم بالتفصيل من خلال السطور الآتية، كما أعلن عن أنه من المقرر ضم كل من مادة الفيزياء والكيمياء والأحياء في مادة واحدة.

تأجيل الدراسة بمصر

بعد التساؤلات الكثيرة حول حقيقة تأجيل الدراسة بمصر قام وزير التربية والتعليم بالرد عن هذه التساؤلات وأوضح أن تلك الأخبار ليس لها صحة من الأساس وأنه سوف يتم بدء العام الدراسي الجديد في الموعد المحدد له وهو يوم الحادي والعشرين من شهر سبتمبر، كما أوضح أيضا عن أنه من المقرر ضم كل من مادة الفيزياء والكيمياء والأحياء في مادة واحدة والتي تسمى مادة العلوم المتكاملة ومن يقوم بتدريس هذه المادة مدرس تخصص أي من المواد التالية ومن يحدد هذا المدرس هو موجه المادة المتواجد في كل مدرسة،

حقيقة الاستغناء عن المدرسين

أكد وزير التربية والتعليم أيضا على عدم وجود أي نية للاستغناء عن مدرسين ولكن سوف يتم التوظيف وفقا لخبرة المعلم ويجب العلم أن المعلم الذي سوف يقوم بإعطاء حصص فوق نصيبه سوف على خمسون جنيه على كل حصة.

إلغاء مادة الحاسب

جميع الأخبار التي انتشرت حول إلغاء مادة الحاسب الآلي ليس لها صحة من الأساس ولكن سوف يتم إضافة مادتي نشاط جديدة وسوف يتم الاختيار من بينهم وهما مادة التكنولوجيا، مادة ريادة الأعمال والمشروعات.