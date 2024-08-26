الأرز والزيت بكام.. أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2024

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
الأرز والزيت بكام.. أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2024

يرغب العديد من المواطنين في التعرف على أسعار السلع الأساسية داخل الأسواق المتمثلة في الأرز والزيت والفول واللحوم والعدس، وغير ذلك من السلع الأخر التي تشهد حالة من التذبذب المستمر، خاصة في بداية تعاملات اليوم الموافق 26 من شهر أغسطس 2024، وفقًا لما نوضحه كم في السطور التالية.

تحديث أسعار السلع الأساسية اليوم

وفقًا لأخر تحديثات أسعار السلع الأساسية اليوم الإثنين الموافق 26 من شهر أغسطس، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

  • وصل سعر الأرز المعبأ إلى نحو 35 جنيه للكيلو الواحد.
  • فيما أن سعر الفول المعبأ استقر عند 55 جنيه.
  • هذا وأن سعر زيت عباد الشمس بلغ قرابة الـ 85 جنيه.
  • إضافة إلى أن كيلو السكر المعبأ بلغ نحو 35 جنيه للكيلو الواحد.
الأرز والزيت بكام.. أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2024
الأرز والزيت بكام.. أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2024

سعر المكرونة والعدس الإثنين

ويتم تحديث سعر المكرونة والعدس والبيض، وغير ذلك من السلع الأساسية الأخرى في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس، كما يأتي:-

  • وصل سعر كيلو المكرونة المعبأ إلى 32 جنيه للكيلو الواحد.
  • حتى أن سعر العدس سجل قرابة الـ 66 جنيه للكيلو.
  • كما أن سعر ربع الشاي وصل إلى 60 جنيه.
  • كما أن سعر البيض سجل نحو 6 جنيه.
  • وتراوح سعر اللحوم البلدي من 320 إلى 350 جنيهًا.
  • كذلك فإن أسعار اللحوم الكندوز بلغ قرابة الـ 400 جنيهًا للكيلو الواحد.
  • سعر اللحوم الجملي بدأ من 300 إلى 350 جنيهًا للكيلو الواحد.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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