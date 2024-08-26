الأرز والزيت بكام.. أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2024

يرغب العديد من المواطنين في التعرف على أسعار السلع الأساسية داخل الأسواق المتمثلة في الأرز والزيت والفول واللحوم والعدس، وغير ذلك من السلع الأخر التي تشهد حالة من التذبذب المستمر، خاصة في بداية تعاملات اليوم الموافق 26 من شهر أغسطس 2024، وفقًا لما نوضحه كم في السطور التالية.

تحديث أسعار السلع الأساسية اليوم

وفقًا لأخر تحديثات أسعار السلع الأساسية اليوم الإثنين الموافق 26 من شهر أغسطس، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر الأرز المعبأ إلى نحو 35 جنيه للكيلو الواحد.

فيما أن سعر الفول المعبأ استقر عند 55 جنيه.

هذا وأن سعر زيت عباد الشمس بلغ قرابة الـ 85 جنيه.

إضافة إلى أن كيلو السكر المعبأ بلغ نحو 35 جنيه للكيلو الواحد.

سعر المكرونة والعدس الإثنين

ويتم تحديث سعر المكرونة والعدس والبيض، وغير ذلك من السلع الأساسية الأخرى في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس، كما يأتي:-