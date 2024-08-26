“متاحة NOW” نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 عبر موقع وزارة التعليم اليمنية yemenexam

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024، وهو في حالة من القلق خاصة وأنها مرحلة مهمة في عمر الطلاب ويجب أن يحصدوا فيها أعلى الدرجات التي سوف تؤهلهم للإلتحاق بالجامعة أو الكلية المفضلة إليهم، وأعلنت وزارة التعليم اليمنية أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الإطلاع على نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 من خلال الرابط الالكتروني التابع لوزارة التعليم، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

نتائج الثانوية العامة اليمن 2024

أعلنت وزارة التعليم اليمنية عن الإنتهاء من رفع نتائج الثانوية العامة اليمن 2024، بعد أن تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة التي استمرت لمدة 15 يوم بعد إنتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي 2024، حيث تقدم للامتحانات حوالي ما يقرب من 50 ألف طالب وطالبة، وأكدت الوزارة إلى أن نسب النجاح هذا العام مبشرة ولا داعي للقلق الذي يشعر به الطلاب ، كما أشارت الوزارة أنها كانت حريصة على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات حتى تتأكد الوزارة من تحقيق العدل والشفافية بين الطلاب وأن كل طالب حصل على الدرجات المستحق دون نقصان أو زيادة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024

وبكل سهلة يمكنكم الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 ، دون الحاجة للخروج أو الذهاب إلى المدارس من خلال إتباع الخطوات الآتية: