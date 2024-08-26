“سجــــل هُنــــا awlyaa education.gov.dz“ كيفية التسجيل في فضاء الأولياء 2024 بالجزائر والشروط المطلوبة

قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم في الجزائر بإطلاق منصة فضاء الأولياء وهي منصة إلكترونية وهي تعد حلقة وصل ما بين ولي التلميذ والكوادر التعليمية حيث أنه يمكن له للاستعلام عن نتائج الاختبارات الخاصة بالطالب بالإضافة إلى معدل الحضور والغياب الخاص بالطالب، والجدير بالذكر أن تلك المنصة تدل على التطور التكنولوجي لدولة الجزائر مجال التعليم، لذلك سوف نوضح لكم في السطور التالية خطوات التسجيل في المنصة.

فضاء الأولياء

يمكن في الوقت الحالي لجميع أولياء الطلاب التسجيل في منصة فضاء الأولياء والاطلاع على جميع الأشياء التي تخص الطالب من الجهة التعليمية وهذا بعد إجراء بعض الخطوات وهي:

أول شيء قم بالدخول على منصة فضاء الأولياء وهذا من خلال الرابط التالي. بعد ذلك قم بالضغط على زر إنشاء حساب في حال إذا كان ليس لديك حساب. سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات حول ولي التلميذ قم بتدوينها في الأماكن المخصصة وبشكل دقيق. بعد ذلك سوف يظهر لك الصفحة الرئيسية للمنصة قم بالتوجه إلى خيار الأبناء المتمدرسين ثم انقر على زر تسجيل جديد. يرجى كتابة جميع البيانات حول الأطفال المقيدين في المدارس وقم بكتابة الرقم التعريفي الخاص بالمدرسة. في هذه الخطوة يجب عليك طباعة الاستمارة وتقديمها إلى مدير المدرسة المقيد بها الطالب وذلك حتى تحصل على الموافقة.

خطوات تغيير كلمة السر منصة فضاء الأولياء

في حال نسيان كلمة السر الخاصة بك في منصة فضاء الأولياء قم بالدخول على الصفحة الرسمية للمنصة وانقر على زر نسيان كلمة السر وسوف يتطلب منك كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك وسوف يصلك من خلاله كود تأكيد قم بكتابته ثم قم بإنشاء كلمة سر جديدة.