استعلم عن اسمك PDF.. كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي بالرقم الوطني

بعد أن تراجعت عمليات البحث عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بدأت مجدداً تتزايد بشكل واضح جداً، ولن يأتي هذا البحث إلا بعد خروج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن صمتها لكي ترد على الأخبار المتداولة، وأكد بأن الأخبار التي تفيد بعدم صرف الدفعة السابعة لا أساس لها من الصحة

وأكد سيادته أنها صفحات زائفة تستغل حالة القلق التي يعيش فيها المواطنين، وتعمل من أجل جلب الزيارات والتفاعلات، ولكن الوزارة تحتاج إلى موازنة مالية وهذا ما يجعل عملية إطلاق الدفعة السابعة لم يتم تحديدها حتى الآن، وهذا التأخير لا علاقة له بألغاء تقديم المساعدة للفئات المستحقة، واليوم نتعرف معاً على المزيد من الأخبار الجديدة لإعلان كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ينشغل الكثير من المتقدمين خلال هذه الفترة بالبحث عن موعد اعلان اسماء المشمولين من الوجبة السابعة، مما يتساءلون عن سبب التأخر والتي كشفت عنه وزارة العمل وهيئة الحماية أكثر من مرة، وأن التأخر بسبب عدم اكتمال الفحص لأن هناك بعض التغييرات على نظام الدعم والهدف توصيل الدعم النقدي للفئات الأكثر استحقاقاً وقريباً جداً يتم الوصول إلى حل نهائي بين وزارة العمل ووزارة المالية للموافقة على الموازنة المالية وإطلاق صرف الدفعة ولن ينتهى هذا العام إلا وقد يتم اعلان الكشوفات لعدد 701 ألف مشمول.

لينك مباشر استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك دفعة يتفقدها الآلاف من الأسر العراقية ولذلك ترتفع عملية البحث كل لحظة ولن تتوقف عمليات البحث على مدار 24 ساعة، ويمكنكم الكشف عن الاسماء حالة رفع الكشوفات الكتروني حسب الخطوات الموضحة