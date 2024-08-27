“الموقع الرسمي لوكالة عدل 3“ كيفية الاستعلام عن اسماء المقبولين في “المرحلة الأولى“ وموعد التقديم للمرحلة الثانية ADDL

سوف نقدم لكم خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 وهي من الأشياء التي يتم البحث عنها بشكل مستمر في هذه الفترة ووفقا لما أعلنت عنه وكالة عدل أنه سوف يتم الإعلان عنهم في خلال الأيام القليلة القادمة، والجدير بالذكر أنه تم وقف استقبال طلبات المرحلة الأولى في اليوم الثامن عشر من يوليو ومن المقرر وجود مرحلة ثانية، ويجب العلم أن سكنات عدل هي عبارة عن وحدات سكنية يتم منحها للمواطنين الذين ليس لديهم سكن ثابت داخل الجزائر ويتم تسديد قيمة المنحة على شكل قسط شهري وهذا من أجل توفير الاستقرار لدى المواطنين.

سكنات عدل 3

بعد التساؤلات العديدة حول نتيجة سكنات عدل 3 المرحلة الأولى قامت وكالة عدل بالرد وأوضحت أنه في حال القبول سوف يتم إرسال رسالة نصية للمواطن سواء من خلال البريد الإلكتروني الخاص به أو من خلال رقم الهاتف المقيد في استمارة التقديم، كما يمكن أيضا الاستعلام من خلال الخدمة الإلكترونية وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى قم بالدخول على الموقع الرسمي لوكالة عدل وهذا عبر الرابط الرسمي لديهم. الخطوة الثانية قم بالضغط على زر تسجيل الدخول وقم بكتابة البيانات المطلوبة. الخطوة الثالثة سوف لك الصفحة الرئيسية للوزارة قم بالتوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية. الخطوة الرابعة قم بالضغط على خيار أسماء المقبولين وسوف يتطلب منك تحديد المرحلة وهي المرحلة الأولى. أخيرا اضغط على بحث وسوف يوضح لك الحالة الخاصة بك سواء مقبول أو مرفوض أو مازال تحت الفحص.

موعد فتح التقديم على سكنات عدل 3 المرحلة الثانية

يجب العلم أنه لم يتم تحديد موعد محدد للمرحلة الثانية سكنات عدل 3 حتى الوقت الحالي ولكن وفقا لما أوضحته وزارة السكن والعمران أنه سوف يتم فتح التقديم عقب الانتهاء من الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى.