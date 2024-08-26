افرحو شعب الجزائر.. رفح منحة البطالة إلى 20.000 دينار جزائري لكل المستفيدين في 2025.. بيان من الرئيس تبون

وعد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بزيادة منحة البطالة مع بداية عام 2025، حيث صرح خلال مؤتمر صحفي أن منحة البطالة ما تكفي الشباب العاطلين عن العمل على قضاء متطلبات الحياة ولكنها تمنع هؤلاء العاطلين من مد اليد إلى الآخرين، حيث يحصل الشباب العاطلين على منحة مالية تصرف كل شهر لمساندة هؤلاء الشباب على تحسين مستوى المعيشة، ولكن وضعت الحكومة الجزائرية بعض الشروط التي ينبغي توافرها في المتقدم لكي يستحق منحة البطالة، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم كيفية التسجيل في منحة البطالة والشروط المطلوبة.

حقيقة زيادة منحة البطالة 2025

صرح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في لقاء له بزيادة منحة البطالة مع مطلع عام 2025، وقال أن المنحة تصرف حالياً بقيمة 1.300000 دينار جزائري، وسوف تصبح بداية من عامة 2025 زوج ملايين دينار أي 2000000 مليون، لذا من المتوقع أن تبلغ قيمة منحة البطالة 20000 دينار بدلاً من 15000 دينار.

كيفية التسجيل في منحة البطالة 2024/2025

يعاني العديد من الشباب في الجزائر من البطالة وعدم وجود العمل المناسب، لذا قامت الحكومة الجزائرية بإطلاق منحة البطالة لمساعدة هؤلاء العاطلين، فقط من خلال اتباع هذه الخطوات يمكن لجميع الراغبين بالتسجيل في المنحة:

الدخول إلى موقع وكالة التشغيل الوطنية الرسمي.

النقر فوق تبويب تسجيل الدخول.

إضافة جميع البيانات المطلوبة.

إرفاق الوثائق المطلوبة والتأكد من وضوحها.

النقر على زر إرسال.

سيتم مراجعة طلبك والرد عليك.

شروط منحة البطالة الجزائرية

حددت الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدم عند التقديم على منحة البطالة، وهذه الشروط هي: