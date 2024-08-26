“الحـد الأدنـى للقبـول“ تنسيق الدبلومات الفنية 2024 وشروط الالتحاق بكلية الهندسة

يرغب عدد كبير من الطلاب بالتعرف على تنسيق الدبلومات الفنية 2024 وذلك لأنه لم يتبقى سوى أيام قليلة على فتح باب التسجيل ويجب العلم أن الدبلومات لها الكثير من الكليات المختلفة التي يحق للطالب الالتحاق بها ولكن هذا يتوقف على الأماكن الخالية ومجموعة الطالب أيضا، ووفقا لما أوضحته الجهات التعليمية المسؤولة أنه من المتوقع فتح باب التسجيل بعد انتهاء مراحل الثانوية العامة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024

أصبح الآن بإمكان جميع طلاب الدبلومات الفنية في جميع أنحاء الجمهورية الاطلاع على التنسيق الخاص بهم وهذا من خلال الموقع الرسمي عبر هذا الرابط، والجدير بالذكر أنه من المقرر فتح باب التسجيل في خلال الأيام القليلة القادمة.

شروط الالتحاق بكلية الهندسة

يحق لطلاب الدبلومات الفنية الالتحاق بكلية الهندسة ولكن يجب التحقق من توافر عدة شروط وهي:

يجب أن يكون الطالب حاصل على مجموع لا يقل عن سبعين بالمائة.

اجتياز الاختبارات التي يتم وضعها، ويجب العلم أنه يتم تأدية الاختبارات في جامعة القاهرة والزقازيق وكفر الشيخ وأسيوط، وذلك يكون لخريجي عام 2021، 2022، 2023.

يجب العلم أن هذا النظام لا يتم تطبيقه على نظام دبلومات المدارس الصناعية.

يجب العلم أن الاختبارات تكون حول المواد التالية: اللغة الأجنبية الأولى، الفيزياء، الكيمياء، الرياضة بجميع فروعها.

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية