“استعلم هُنــا mohe.gov.sy“ نتائج المفاضلة بسوريا السنة التحضيرية 2024-2025

يرغب عدد كبير من الطلاب بالتعرف على موعد ظهور نتائج المفاضلة بسوريا السنة التحضيرية 2024-2025 وهي من الأشياء التي تشغل بال الكثير في هذه الفترة وذلك نظرا لأهميتها حيث أنها تعد من المراحل التعليمية المصيرية وذلك لأن لها دور كبير في تحديد مصير الطالب التعليمي الآتي، ويجب العلم أن وزارة التربية والتعليم قامت بإطلاق إمكانية الاستعلام عنها وذلك عبر الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج المفاضلة بسوريا السنة التحضيرية 2024-2025

بعد التساؤلات العديدة حول موعد ظهور نتائج نتائج المفاضلة سوريا قامت الجهات التعليمية بالرد وأوضحت أنه من المتوقع ظهور النتيجة في خلال الأسابيع القليلة القادمة حيث أنهم الآن في مرحلة فرز الطلبات ويجب العلم أن عملية القبول ستتم على الأماكن المتاحة بالإضافة إلى مجموع الطالب، كما نوهت أيضا على ضرورة الاستعلام من خلال الرابط الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة.

رابط الاستعلام عن نتائج المفاضلة بسوريا

يمكن الآن لجميع الطلاب في عموم سوريا الاستعلام عن نتائج المفاضلة بسوريا وهذا من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وذلك بعد إجراء مجموعة من الخطوات والتي جاءت على النحو التالي: