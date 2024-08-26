اتقبلت ولا لاء.. اعرف خطوات الاستعلام على نتيجة قرعه الحج بالعراق بعد التقديم

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة بأنه تم العمل على طرح نتيجة التسجيل لبعض المتقدمين، ويرغب البعض الاستعلام على نتيجة القبول الخاصة بهم، وقد أعلنت هيئة الحج والعمرة بالعراق أنه يمكن الاستعلام على النتيجة الكترونيا وأوضحت الخطوات الصحيحة في الاستعلام، كما طرحت بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة المتقدمين ويتم قبول طلب التسجيل للمواطنين الجدد سنتعرف عليها في السطور التالية.

خطوات الاستعلام على نتيجة قرعه الحج

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة بأنه من الضروري متابعة طلب التسجيل الخاص بالمتقدم على قرعه الحج، و الاستعلام على النتيجة عليك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط الهيئة العليا للحج والعمرة من هنا .

ويتم تسجيل الدخول على الموقع من خلال حسابك، واضغط على الخدمات الالكترونية.

بعدها يتم اختيار قرعه الحج من الخيارات الموضحة على الشاشة، يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية للمتعلم.

ثم يتم الضغط على استعلام، وسيظهر على الشاشة هل انت مقبول أم لا.

ما هي شروط التسجيل في قرعة الحج

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة بأنه سيتم استكمال طلبات التسجيل من قبل بعض المواطنين ولكن أوضحت بأنه يجب توافر الشروط التالية لديهم: