شقتك عندنا فرصة متتعوضش.. حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024 والشروط اللازمة

ملايين المصريين يبحثون عن خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024 من أجل سرعة التقديم وشراء كراسات الحجز قبل انتهاء فترة التقديم، في ظل حالة الغلاء يلجأ الشباب المقبلين على الزواج في شراء وحدة سكنية مناسبة بأقل سعر ممكن لعدم توافر شراء وحدة في العقارات السكنية الأخرى،

تعمل وزارة الإسكان الاجتماعي على إتاحة فرصة للمواطنين أن يكون لهم شقة سكنية في المدن الجديدة بأسهل مناسبة بتقسيط شهري على فترات طويلة، كما يمكن أن يحدد المشتري فترة السداد وأن يختار أن تكون شهرية أو سنوية وهذا يتعلق بالراتب الشهري الذي يحصل عليه المتقدمون، ولذلك كشف وزارة الإسكان عن الضوابط والشروط اللازمة للتسجيل، للإطلاع على المزيد حول حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024 ترقبوا معنا..

حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024

لقد تم طرح أكبر عدد من الوحدات السكنية في محافظات ومدن مختلفة على مستوى الجمهورية، حيث تحمل تلك الوحدات مواصفات خاصة بمساحات متفاوتة، مما يختلف سعر الوحدة السكنية من حيث المدنية والمساحة، وتم تم طرحها من أجل الفئات محدودي الدخل ودفع مقدم بسيط والسداد على المدى البعيد، لقد كشفت وزارة الإسكان أن عملية التسجيل في حجز الشقق السكنية متاح حتى نهاية الشهر الجاري وتحديد التاسع والعشرين من أغسطس 2024، وتبدأ مساحات الشقق من 90 متر حتى 100 متر مربع، حيث تتم عملية التسجيل من خلال موقع وزارة الاسكان الاجتماعي..

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي

لن تسمح وزارة الإسكان أن تستقبل أي طلب حالة عدم مطابقة معايير الاستحقاق المعلن عنها في اللائحة والتي تأتي كما يلي:.