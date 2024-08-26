الأرز بكام النهاردة؟.. سعر طن الأرز الشعير اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2024

ارتفعت أسعار طن الأرز الشعير في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 26 من شهر أغسطس 2024، بعد انخفاضه في الأونة الأخيرة، ونظرًا للتحديثات المستمرة لأسعار السلع الأساسية، فيمكنك التعرف عليها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الأرز الشعير اليوم الإثنين

وجاءت أسعار طن الأرز الشعير اليوم الإثنين الموافق 26 من شهر أغسطس، داخل أسواق الأرز المتخصصة في البيع والشراء، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر طن الأرز الشعير ذات الحبة الرفيعة إلى نحو 15 ألف جنيه للطن الواحد.

بينما سعر الطن العريض وصل إلى 15.500 جنيه للطن الواحد.

إضافة إلى طن الأرز الأبيض من رفيع الحبة سجل قرابة الـ 25 ألف جنيه.

حتى أن سعر الطن عريض الحبة وصل لنحو 27 ألف جنيه.

بينما بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض لـ 16.5 جنيه للكيلو الواحد.

فيما أن سعر الأرز الأبيض ذات كسر الـ 3% لـ 23.500 جنيه للطن.

عدم استقرار أسعار الأرز

ويشهد أسعار الأرز الشعير والأبيض، حالة من الاضطراب المستمر في جميع أنواعه المختلفة، خاصة مع دخول الموسم الجديد التي يقوم بحصاده المزارعين، وعليه فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تبذل قصارى جهدها في ضخ الكميات المناسبة داخل العديد من المعارض والمحلات المتخصصة في بيع الأرز وكافة أسعار السلع الأساسية، بسعر مخفض يصل قرابة الـ 30%، مع انتشار هذه المعارض التي تبيع السلع بأسعار مخفضة تتلاءم مع وضع المواطن الاقتصادي.