وحش الفئة الاقتصادية من ريلمي.. تعرف على مواصفات هاتف Realme C55

تعتبر شركة ريلمي من أهم شركات الهواتف على المستوى العالمي، وتهتم بالهواتف التي تختص بالفئة المتوسطة، وقد أعلنت على اصدار هاتف جديد الفئة الاقتصادية بسعر مناسب ومواصفات جبارة، ويتساءل البعض على مواصفات هاتف Realme C55 سنتعرف عليها في السطور التالية.

مواصفات هاتف Realme C55

تعتبر مواصفات الهاتف الأساسية هي من أكثر الأمور التي تجذب المستخدمين على الشراء، ومن مواصفات هاتف ريلمي الجديد الآتي:

معالج الهاتف نوعه Helio G88 بتكنولوجيا 12 نانو وقد تم التأكيد بأنه ثماني النواة. التخزين \ الرام 256 جيجا مع 8 جيجا رام، أو 128 جيجا مع 6 جيجا رام. كاميرا الهاتف الكاميرا الأساسية بدقة 64+2 ميجا بيكسل. بينما الكاميرا الامامية بدقة 8 ميجا بيكسل. شاشة الهاتف نوعها IPS LCD بحجم 6.72 بوصة بدقة 1080×2400 بها ثقب صغير نظام التشغيل للهاتف اندرويد 13 سعة البطارية 5000 ملي أمبير

ما هي مميزات هاتف ريلمي سي 55

قد اطلعنا على المواصفات الأساسية للهاتف، ولكن من الضروري التعرف على أهم ميزاته التي راعت الشركة المصنعة اضافتها بالهاتف، وهي كالتالي: