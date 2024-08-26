وحش الفئة الاقتصادية من ريلمي.. تعرف على مواصفات هاتف Realme C55

تعتبر شركة ريلمي من أهم شركات الهواتف على المستوى العالمي، وتهتم بالهواتف التي تختص بالفئة المتوسطة، وقد أعلنت على اصدار هاتف جديد الفئة الاقتصادية بسعر مناسب ومواصفات جبارة، ويتساءل البعض على مواصفات هاتف Realme C55 سنتعرف عليها في السطور التالية.
مواصفات هاتف Realme C55
تعتبر مواصفات الهاتف الأساسية هي من أكثر الأمور التي تجذب المستخدمين على الشراء، ومن مواصفات هاتف ريلمي الجديد الآتي:
|معالج الهاتف
|نوعه Helio G88 بتكنولوجيا 12 نانو وقد تم التأكيد بأنه ثماني النواة.
|التخزين \ الرام
|256 جيجا مع 8 جيجا رام، أو 128 جيجا مع 6 جيجا رام.
|كاميرا الهاتف
|الكاميرا الأساسية بدقة 64+2 ميجا بيكسل.
بينما الكاميرا الامامية بدقة 8 ميجا بيكسل.
|شاشة الهاتف
|نوعها IPS LCD بحجم 6.72 بوصة بدقة 1080×2400 بها ثقب صغير
|نظام التشغيل للهاتف
|اندرويد 13
|سعة البطارية
|5000 ملي أمبير
ما هي مميزات هاتف ريلمي سي 55
قد اطلعنا على المواصفات الأساسية للهاتف، ولكن من الضروري التعرف على أهم ميزاته التي راعت الشركة المصنعة اضافتها بالهاتف، وهي كالتالي:
- يمكن استخدام 2 شريحة اتصال في الهاتف من نوع نانو سيم، كما أنه يدعم شبكات اتصال مختلفة بداية من الجيل الثاني الى الجيل الرابع.
- يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقوة 33 واط، فيتم شحن الهاتف بالكامل في أقل وقت ممكن.
- تأتي الشاشة الرئيسية للهاتف بفلاش ليد قوي وذلك للتصوير بشكل جيد خاصة في المساء، وقد عملت الشركة بتصنيع الهاتف من اجود خامات البلاستيك ليضيف إحساس جيد عند استخدامه.
- يدعم الهاتف خاصية تحديد الموقع الجغرافي لسهولة الوصول الي واجهتك.