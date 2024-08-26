نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2024 برقم الجلوس عبر موقع التنسيق الإلكتروني tansik.digital.gov.eg فور الظهور مباشرةً

نتيجة تنسيق المرحله الثانيه تشغل بال الطلاب والطالبات، حيث ساعات قليلة ويتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2024، وذلك بمجرد أن تم غلق التسجيل في المرحلة الثانية، ونوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة التنسيق في كل المحافظات للشعبة العلمية والأدبية، فتابعوا معنا.

نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2024

لحظات تفصلنا عن انتهاء المرحلة الثانية من التنسيق وإعلان النتيجة على الطلاب والطالبات بالكلية التي تم ترشيحهم لها، ونجد البحث قائم الآن عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2024، ويُذكر أن عمليات التسجيل قد استمرت ست أيام، وبعدها يتم البحث عن النتيجة بعد إعلانها، وتأتي خطوات استخراج نتيجة تنسيق المرحله الثانيه وفقًا للخطوات التالية:

يتجه الطالب/ الطالبة إلى موقع التنسيق الإلكتروني الموجود على شبكة الإنترنت.

يقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص به وأيضًا كلمة السر.

سوف تظهر له بطاقة الترشيح والكلية التي رٌشحت له من قبل مكتب التنسيق في ضوء رغباته والمجموع الذي حصل عليه.

موعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2024

قامت مصادر من وزارة التعليم العالي بالكشف عن اجتماع طارئ للجنة العليا، وذلك من أجل بحث رغبات الطلاب والطالبات للقبول بالجامعات الحكومية، وذلك من أجل تمهيد ووضع الحدود الدنيا لقبول الكليات، بحيث يتم إتاحة نتيجة التنسيق فور الاعتماد الرسمي لها.

ويُذكر أن باب التسجيل على الرغبات قد تم غلقه أمس الأحد، وذلك بعد أن قام وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور بمد فترة التسجيل يومًا كاملًا، وذلك من أجل التيسير على كل الطلاب في الشعبة العلمية والأدبية.