“الحكومة العراقية” تصدر “توجيهًا عاجلًا” حول رواتب الموظفين في هذا الإقليم!!

أصدر مجلس الوزراء داخل إقليم كوردستان، توجيهًا عاجلاً لجميع الوزارات والمؤسسات العاملة في الإقليم، لتعزيز والتنسيق مع كافة الرقابة المالية الاتحادي، في سبيل إزالة أي مشكلات أو معوقات حول عدم دفع الرواتب الشهرية في المواعيد الرسمية، متمثلة في وزارة المالية المسؤولة عن تأخر صرف رواتب العاملين في الإقليم، مع مناقشة كافة النتائج الخاصة بلجنة التدقيق المشتركة بين الرقابة المالية وكذلك حكومة إقليم كوردستان.

التنسيق مع الجهات المستحقة لتوزيع رواتب الموظفين

ونبه مجلس الوزراء الاتحادي، على كافة الجهات والوزارات، بالتنسيق مع الجهات المعنية المتمثلة في حكومة الإقليم وديون الرقابة، لإزالة أي معوقات خاصة بتأخر الرواتب، محملاً مسؤولية التأخير هذه الجهات، مع سرعة إرسال وتوزيع الرواتب الخاصة بالموظفين شهريًا مثل باقي المحافظات الأخرى، مما أرسلت الحكومة قائمة بالرواتب الشهرية الخاصة بالعاملين في الإقليم خلال شهر يوليو الماضي.

معوقات استلام رواتب إقليم كوردستان

وأوضح مجلس الوزراء، إلى أنه حتى الآن، لم يتم استلام رواتب الموظفين في الإقليم، رغم أنها تبتعد كل البُعد عن الخلافات التي تدور حول الحكومتين، إضافة إلى أنها تعر من المستحقات المالية للموظفين والعاملين في الإقليم، بحيث لا يمكن خلطها مع أي مشكلات أو مسائل أخرى، مشيرًا إلى أن الرواتب وكافة المستحقات المالية هي حقوق المواطنين التي لا غنى عنها، ويجب الالتزام بتوزيعها في المواعيد المستحقة أمام كافة العاملين في الحكومتين.