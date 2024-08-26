ضبط تردد قناة سبيستون الجديد 2024 بجودة هائلة

تبحث الأمهات دائما علي أشياء من اجل تسلية أوقات أطفالهم وتعمل علي تنمية مهاراتهم من اكثر القنوات التي تحتوي علي برامج متعددة للصغار منها التعليمي والثقافي والأخلاقي والترفيهي وخلافة عن باقية البرامج الأخري، حظت هذه القناة بنسب جماهيرية فائقة الحدود وذلك لأنه يتابعها جميع الأطفال حول الدول العربية، مما تعمل علي بث البرامج الكرتونية باللغتين العربية والانجليزية المدبلجة، يتاح للجميع تنزيلها علي شاشات التلفاز وضبطها وسماعها في أي وقت متي يحب أن يراها الطفل ليس مقتصرة فقط علي مشاهدة الأطفال بل يفضلون أولياء الأمور المشاركة في الاستماع مع صغارهم، سنسرد لكم جميع التفاصيل اللازمة بهذا الموضوع ابقوا معانا.

التردد الجديد الخاص بقناة سبيستون علي النايل سات

حملها الآن بدون أي تردد علي الفور حيث يتاح تنزيل تردد قناه سبيستون علي القمر الصناعي النايل سات عبر اتباع هذه البيانات الآتية:

جاء مؤشر التصحيح الخطأ الخاص بهذه القناه: 6/5. بينما كان مؤشر الترميز كالاتي: 27500. كما كان مؤشر الاستقطاب الخاص بها: عمودي. القمر الصناعي الخاص بها: النايل سات. التردد الجديد: 11758.

نزل التردد الجديد الخاص بقناه سبيستون علي العرب سات

التردد: 12341. تصويب خطأ القناه: 6/%. استقطاب القناة: عمودي. الترميز الذي يتم البث من خلاله: 27500.

ضبط قناة سبيستون علي التلفاز

بإتباع هذه الخطوات تستطيع تنزيل هذه القناة علي شاشات التلفاز وسماعها في جميع الأوقات التي يود صغيرك مشاهده هذه البرامج: