استعلام عن اسماء الفائزين بقرعة الحج 2025 العراق برقم الحج فور الظهور في كل نواحي العراق

نتائج قرعة الحج 2025 العراق تشغل بال المواطنين، وذلك بعد أن انتهت عمليات التسجيل في القرعة، حيث يترقب الكثيرون الآن اسماء الفائزين بقرعة الحج 2025 العراق، حيث الفائزين في القرعة ويذهبوا إلى المملكة العربية السعودية هذا العام، وذلك لأداء فريضة الحج، ورغم عدم توفير الأسماء بعد، إلا أننا نرفق لكم طريقة الاستعلام عن الأسماء عند التوفير الرسمي لها.

اسماء الفائزين بقرعة الحج 2025 العراق

يتم توفير أسماء الحجاج العراقيين 2025 برقم الحج عبر الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة على شبكة الإنترنت، حيث يتحرى المتقدمين الدقة في البحث عن الأسماء عند الإعلان الرسمي عنها، وحال كنت من المتقدمين على القرعة، اتبع الخطوات التالية للاستعلام عند ظهور النتيجة:

يذهب المستعلم إلى موقع الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، حيث موقع الاستعلام الرسمي.

من الرئيسية ستجد المزيد، والتي ستختار منها “قرعة الحج”.

برقم الحج يمكن الاستعلام عن النتيجة فور الإعلان عنها.

الفئات ذات الأولوية في قرعة الحج 2025 العراق

بينا طريقة الاستعلام عن اسماء الفائزين بقرعة الحج 2025 العراق، وبالنسبة للفئات المقبولة فقد أعلنت الهيئة حين فتح التسجيل للقرعة أن الأولوية سوف تكون لفئات بعينها، وهي ما يلي:

الأولوية للفئات التي سجلت في الحج العام الماضي ولم يحالفها الحظ، حيث يُمنحوا نقطة إضافية.

الأولوية أيضًا لكبار السن، حيث خُصص لهم 60% من مقاعد المقبولين في القرعة.

علمًا بأن الهيئة جعلت التسجيل في قرعة الحج 2025 مجاني، وذلك للتيسير والتسهيل على المواطنين، بحيث يقوموا بتأدية الفريضة على خير إن شاء الله، ونتمنى للجميع القبول إن شاء الله.