مين اكل الأندومي.. استمتع بمغامرات جديدة مع تحديث تردد قناة كراميش الجديد على جميع الأقمار

قناة كراميش هي الصديق الأقرب للأطفال، حيث تقدم لهم عالمًا مليئًا بالمرح والتعليم والتسلية، وبفضل الأغاني الجميلة، والبرامج المليئة بالإثارة، والأناشيد التي تعلم القيم الحميدة، أصبحت كراميش القناة المفضلة لدى الصغار والكبار على حد سواء، ولأننا نعلم مدى حب أطفالك لهذه القناة، فإننا نود أن نخبرك عن ترددها الجديد لتتمكنوا من الاستمرار في الاستمتاع بكل ما تقدمه.

تردد قناة كراميش الجديد

لتحافظ على تجربة المشاهدة الممتعة مع أطفالك، نقدم لك تردد قناة كراميش الجديد على القمرين نايل سات وعرب سات:

تردد قناة كراميش الجديد على نايل سات

التردد: 10815

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة كراميش الجديد على عرب سات

التردد: 11390

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية ضبط قناة كراميش بسهولة

لتضمن عدم تفويت أي من برامج كراميش المفضلة لدى أطفالك، يمكنك ضبط القناة على جهاز الاستقبال بخطوات سهلة:

1. استخدم الريموت كنترول للوصول إلى قائمة الخيارات على جهاز الاستقبال.

2. اختر “الإعدادات”، ثم انتقل إلى “تثبيت” أو “إضافة قناة جديدة”.

3. حدد القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات).

4. أدخل تردد القناة الجديد مع باقي البيانات مثل الاستقطاب ومعدل الترميز.

5. اضغط على “بحث”، وانتظر قليلاً حتى يتم العثور على القناة.

بهذا، ستعود كراميش إلى جهاز الاستقبال لتضيء أيام أطفالك مجددًا بأجمل الأغاني والبرامج التعليمية التي يحبونها.