ضحكي طفلك.. تردد قناة بطوط الجديد 2204 على النايل سات بجودة هائلة

يرغب الكثير من المتابعين في مع معرفة التردد الجديد لقناة بطوط أطفال، التي تتميز بمحتواها المفيد والرائع، حتى أن القناة تقدم الكثير من البرامج التعليمية والترفيهية، بالإضافة إلى الأفلام الكرتونية والمسلسلات التي تجعل الأطفال مبسوطين ومضحكين، بحيث يتم إذاعتها على مدار اليوم، بما يمكنك استقبالها على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات والعرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها كافة الآباء والأمهات خاصة في فصل إجازة الصيف.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

أصبح من السهل إمكانية القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة بطوط أطفال، بما يمكنك الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة على مدار اليوم بإشارة قوية، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو التالي:-

القمر الصناعي قناة بطوط أطفال: النايل سات.

التردد الجديد لقناة بطوط الجديد: 12562.

إضافة إلى أن معامل الترميز لقناة بطوط فهو: 27500.

استقطاب قناة بطوط الجديد يكون: أفقي.

حتى أن معامل تصحيح الخطأ قناة بطوط أطفال: 3/4.

نزل تردد قناة بطوط أطفال 2024

وحتى يتم إذاعة كل ما هو مميز في عالم الطفل والكرتون والمتمثلة في الأفلام والمسلسلات الكرتونية، وكذلك البرامج الطفولية المفيدة للأطفال، وذلك بإتباع التالي:-