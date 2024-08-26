moed.gov.sy معدلات القبول العاشر سوريا 2024 جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية السورية

معدلات القبول العاشر سوريا 2024 جميع المحافظات، من أكثر العبارات التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، ويسعى عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور التعرف على معدلات القبول الصف العاشر سوريا 2024، ونود أن نؤكد لقرائنا أنه من المقرر أن يتم تغيير معدلات القبول تبعاً لكل محافظة ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على معدلات القبول العاشر سوريا 2024 ….

معدلات القبول العاشر سوريا 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم السورية أنها رصدت عدد كبير من التساؤلات حول معدلات القبول العاشر سوريا 2024، والتي أعلنت عنها وزارة التربية السورية خلال الأيام الأخيرة ليتمكن الطلاب من التعرف عليها واختيار الكلية المناسبة لمجموع كل طالب ، وكانت وزارة التعليم السورية أعلنت ‘نه من المقرر أن يتم فتح باب التسجيل للفترة الثانية في 5 سبتمبر المقبل.

مؤشرات معدلات القبول في سوريا 2024 للصف العاشر

مؤشرات قبول العاشر سوريا محافظة اللاذقية 2000 درجة.

مؤشرات القبول في محافظة طرطوس 1831 درجة.

مؤشرات القبول في محافظة إدلب 1700 درجة.

مؤشرات القبول في محافظة دمشق 1663 درجة.

مؤشرات القبول قي محافظة ريف القبة 1451 درجة.

مراحل قبول الطلاب في الصف العاشر في سوريا 2024-2025

حيث أعلنت وزارة التربية السورية عن ثلاث مراحل متتالية لقبول الطلبة والطالبات في الصف العاشر سوريا للعام الدراسي 2024-2025 والتي جاءت كالتالي: