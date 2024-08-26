هتصرف القرض ولا لاء.. خطوات الاستعلام على القرض العسكري بالاردن وشروط التسجيل بالقرض

يهتم العديد من المواطنين بالتقديم على القرض العسكري بالأردن، وذلك للعمل على الحصول على سكن ملائم له ولأسرته، وقد أعلنت الحكومة الأردنية بأنه بعد التسجيل في القرض العسكري من الضروري الالتزام بمتابعة الطلب الخاص بك والاستعلام على احقية الصرف ام لا، وقد أعلنت وزارة الإسكان الأردني الخطوات الصحيحة في الاستعلام، أيضا أوضحت شروط التسجيل في القرض.

طريقة الاستعلام على القرض العسكري

سجل العديد من المواطنين التي ينطبق عليهم الشروط لاستخراج القرض العسكري، وقد أوضحت وزارة الإسكان أنه يتم الاستعلام على الطلب الخاص بك الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

من الحساب الرسمي الخاص بك يتم تسجيل الدخول على موقع الإسكان العسكري من هنا .

اختر من الشاشة الموضحة أمامك القروض الشخصية، بعدها يتم الضغط على الاستعلام على القرض العسكري.

يطلب الموقع بعض البيانات الشخصية التي يجب تسجيلها، واضغط على استعلام وسيتم توضيح كافة التفاصيل على الشاشة سواء تم قبولك في الدعم ام لا.

ما هي شروط التسجيل في القرض العسكري