مع اقترب موعد صرف معاش شهر سبتمبر.. هل يوجد زيادة المعاشات شهر سبتمبر 2024؟ “هيئة التأمينات” توضح

أيام قليلة وتبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصرف معاشات شهر سبتمبر، ويتساءل مستفيدي المعاشات عن مصير زيادة المعاشات شهر سبتمبر، وهل بالفعل يوجد زيادة في المعاشات هذا الشهر أم لا يوجد زيادة بالوقت الحالي، ونوافيكم أيضًا بموعد صرف المعاشات هذا الشهر، فتابعوا السطور القادمة.

حقيقة زيادة المعاشات شهر سبتمبر

حتى وقتنا الحالي لا توجد أي زيادة في معاشات المواطنين هذا الشهر ،بل سبق أن وضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض أن المعاشات يتم زيادتها سنويًا في شهر يوليو، وذلك ما لم يتم التبكير، وأن الزيادة الحالية في المعاشات هي الموجودة سابقًا ولا يوجد زيادة جديدة بالوقت الراهن، علمًا بأن آخر زيادة كانت 15%.

حيث كان قد نشرت الجريدة رسمية قرار معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرقم 183 في عام 2024، والذي كان زيادة معاشات المواطنين بنسبة 15%، وذلك من أول شهر مارس 2024 المنصرم ولا زيادة جديدة من يومها.

موعد صرف معاش شهر سبتمبر 2024

وضحنا لكم حقيقة زيادة المعاشات شهر سبتمبر كزيادة جديدة، ولكن لا يوجد أي زيادة، وفيما يخص موعد صرف المعاشات، فتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف المعاشات، حيث الإيداع يكون في اليوم الأول من الشهر الميلادي ما لم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية، ولذا يتم صرف المعاش الأحد القادم الأول من سبتمبر 2024.

حيث يبدأ الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM والمحافظ الإلكترونية وأيضًا نقاط شركة فوري، زد على ذلك مكاتب البريد المصري في جميع محافظات الجمهورية.