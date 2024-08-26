افلام كرتون مضكحة طول اليوم.. حدث تردد قناة بطوط على جميع الأقمار

هل تبحث عن قناة تجمع بين المرح والتعليم لأطفالك؟ قناة بطوط هي الخيار الأمثل، تعتبر بطوط واحدة من أبرز قنوات الأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى يفرح الصغار ويطمئن الكبار من برامجها التعليمية التي تعلم الأطفال القراءة وكتابة الأرقام والحروف باللغتين العربية والإنجليزية، إلى فقراتها الترفيهية التي تجعل يومهم مليئًا بالضحك والابتسامة.

تردد قناة بطوط الجديد

للتأكد من أن أطفالك لا يفوتون أي حلقة من برامجهم المفضلة، تأكد من ضبط جهاز الاستقبال على الترددات الجديدة:

تردد قناة بطوط الجديد على نايل سات

التردد: 12562

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

تردد قناة بطوط الجديد على عرب سات

التردد: 11594

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كيفية ضبط قناة بطوط على جهاز الاستقبال

لإعادة مشاهدة قناة بطوط والاستمتاع بمغامراتها الشيقة مع أطفالك، اتبع هذه الخطوات البسيطة:

1. اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى قائمة الإعدادات.

2. اختر “التثبيت اليدوي” أو “إضافة قناة جديدة” من الخيارات المتاحة.

3. حدد القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات).

4. أدخل التردد الجديد والبيانات المطلوبة بدقة.

5. تأكد من صحة البيانات، ثم اضغط على زر “بحث”.

6. انتظر قليلاً حتى يتم تنزيل القناة واستمتع بالمحتوى الرائع.

الآن، يمكن لأطفالك الاستمتاع بكل ما تقدمه قناة بطوط من تعليم وترفيه دون انقطاع. بفضل الترددات الجديدة، ستظل بطوط متواجدة دائماً لإثراء أيام أطفالك بالمعرفة والمرح.