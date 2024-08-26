كونامي اضافات وتحديثات خيالية.. جميع إضافات بيس e football 2025 ورابط استبيان كونامي حول بيس 2025

اضافات وتحديثات خيالية جميع إضافات بيس e football 2025 ورابط استبيان اللعبة حول بيس 2025، يستعد جميع لاعبين بيس موبايل إلى الحدث المنتظر للعبة وهو نزول بيس e football 2025، حيث ينتظر الجميع أهم التحديثات والإضافات الجديدة في اللعبة بيس موبايل 2025، وقد إتجهت اللعبة لوضع استبيان مهم للاعبين حول أهم النقاط والإضافات التي يحتاجون إليها وكذلك أهم المشاكل التي تواجههم في اللعبة لتحسين تجربة اللعب.

اضافات وتحديثات خيالية جميع إضافات بيس e football 2025

اضافات وتحديثات خيالية، جميع إضافات بيس e football 2025، حيث تضم لعبة بيس موبايل عدد كبير من المحبين واللاعبين الذين يحتاجون إلى الكثير من التعديلات والمزايا المهمة في النسخة الجديدة للعبة، سيتم تنفيذ عدد من التعديلات والتحديثات في اللعبة، والتي تشمل ما يلي:

إلغاء بطاقات شو تايم: ستُستبدل بطاقات شو تايم بالبطاقات الجديدة “بيج تايم”. إضافة لاعبين جدد: سيتم إدراج مجموعة جديدة من اللاعبين في اللعبة. إضافة عدد من اللاعب والمدربين الجدد. تغيير خطة اللعبة: ستطرأ تعديلات على الخطط والتكتيكات المستخدمة في اللعبة. تحديث الواجهة: ستختلف واجهة اللعبة الجديدة عن الإصدارات السابقة. تقديم هدايا جديدة: سيتم إضافة العديد من الهدايا التي يمكن للاعبين الحصول عليها. تجديد عقود اللاعبين: سيتم إلغاء بطاقات تجديد العقود والاكتفاء بالتجديد باستخدام عملة GB. تعديلات في الجيم بلاي: ستشهد اللعبة تعديلات كبيرة في أسلوب اللعب. وجود لاعبين أيكون جدد: سيتم إضافة لاعبين أيكون جدد إلى اللعبة. تحسين أنماط اللعب المتعدد: من المتوقع تعديل أنماط اللعب المتعدد اللاعبين لتكون أكثر سلاسة. تخفيض قوى اللاعبين وتحويل البطاقات: ستقوم كونامي بتقليل قوى اللاعبين وتحويل البطاقات العادية إلى نقاط GB. ونتطلع إلى تحديثات مهمه في السيرفرات لتحسين جودة اللعب والتخلص من البطء واللاج المستمر في اللعبة.

رابط استبيان كونامي حول بيس 2025

توصلنا معكم من خلال ما سبق إلى كونامي اضافات وتحديثات خيالية، جميع إضافات بيس e football 2025، نصل بكم للتعرف على رابط استبيان كونامي حول بيس 2025، قد أطلقت كونامي المور للعبة بيس موبايل استبيان هام للاعبين حول طريقة تطوير العبة وأهم إضافات بيس 2025 لتحسين تجربة اللعب: