وزارة التضامن الاجتماعي.. توضح متطلبات ومعايير جديدة للحصول على معاش الطفل 2024

معاش الطفل 2024 هو منحة مالية لرعاية وزارة التضامن الاجتماعي للأسر التي تستوفي شروط محددة، لغرض دعم الأطفال في هذه الأسر، وقد تم تحديد قيمة المعاش بموجب قرار وزير التضامن الاجتماعي، الدكتور نيفين كاباج، العام الماضي، حيث تم تحديد مبلغ 350 جنيهًا لكل طفل، وبأقصى حد 3 أطفال لكل أسرة بدأ صرف هذا المعاش اعتبارًا من شهر يناير 2023.

ما هو معاش الطفل 2024؟

بالإضافة إلى ذلك، يمنح الأطفال معاش قيمتة الشهرية إلى 200 جنيه، بشرط الانتظام في المراحل التعليمية الأساسية ، وتستمر هذه المدة لمدة 8 أشهر، من أكتوبر حتى مايو من كل عام دراسي.

شروط الحصول على معاش الطفل 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على معاش الطفل 2024، وهي باعتبارها:

يجب أن يكون الطفل أقل من 18 عامًا. يشترط أن يكون الطفل مصري الجنسية. يشترط أن يكون طفلاً يتيمًا، أو مجهول الأب أو الأبوين، أو من أبناء النساء المطلقات أو المسجونين. يجب ألا يكون حسب أو مصدر الدخل الثابت.

الفئات المستحقة للمعاش

يستهدف معاش الطفل 2024 الفئات التالية:

الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين.

أبناء النساء المطلقات في حال زواجها أوفيتا أو سجنها.

أبناء عائلات السجون لمدة 3 سنوات.

المستندات المطلوبة للتقديم

للتقديم على معاش الطفل 2024، يجب تقديم المستندات التالية:

نموذج طلب الحصول على معاش الطفل.

شهادة ميلاد الطفل.

وثيقة طلاق الوالدين (إذا كان ذلك مطبقاً).

وثيقة زواج الأم (إذا كانت مطلقة وتزوجت).

شهادة وفاة الوالدين (إذا كان الطفل يتيمًا).

ويثبت سجن العائلة في حالة وجوده.

يتيح معاش الطفل 2024 خطوة حرج نحو تسهيل الظروف المعيشية للأطفال في مصر، ويهدف إلى تقديم دعم مالي كامل للأسر التي توفر الموارد اللازمة للعناصر الضرورية لها.