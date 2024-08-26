“مـليـــون مبـــارك للناجحيــن“ نتائج الثانوية العامة اليمن عدن 2024 علمي وأدبي وزارة التربية والتعليم res-ye.net

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن موعد ظهور نتائج الثانوية العامة اليمن عدن 2024 وهي أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب على مدار حياته وذلك لأنه على أساسها يقوم بالتعرف على الكلية التي سوف يلتحق فهي تعد مرحلة مصيرية لذلك ينتظرها جميع الطلاب وأولياء الأمور في أجواء مليئة بالقلق والتوتر، والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بإطلاق رابط إلكتروني يمكن للطلاب الاستعلام من خلاله عن النتائج الخاصة بهم وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج الثانوية العامة اليمن عدن 2024

أصبح الآن من السهل على جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في جميع أنحاء اليمن وهذا بمجرد اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر يرجى زيارة الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية اليمنية بعدن وهذا عبر الرابط الرسمي، أو الدخول لصفحة الإدارة العامة للامتحانات والاختبارات. بعد ذلك يجب على الطالب تحديد القسم الخاص به والذي يكون علمي أو أدبي. في هذه الخطوة يتطلب من الطالب كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به. أخيرا قم بالضغط على أيقونة عرض النتيجة وسوف تظهر النتيجة الخاصة بالطالب فور ظهورها.

موعد عرض نتائج الثانوية العامة اليمن عدن 2024

يجب العلم أنه تم الانتهاء من أداء الاختبارات الخاصة بمرحلة الثانوية العامة في خلال الأسابيع القادمة ثم تم البدء في عملية التصحيح على الفور وقاموا بتجميع الدرجات واعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم وهما الآن في مرحلة رفع الدرجات على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ومن المتوقع أن تظهر في خلال الأيام القليلة القادمة وذلك في جميع محافظات جنوب اليمن.