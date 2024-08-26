“جامعة آل البيت“ معدلات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2024 جميع التخصصات المهني والتكميلي

يرغب جميع الطلاب بالمملكة الأردنية التعرف على معدلات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2024 وهذا من أجل للتعرف على الكلية التي يحق للطالب الالتحاق بها وذلك يتوقف على حسب مجموع الطالب بالإضافة إلى المقاعد المتاحة، والجدير بالذكر أنه تم فتح باب التقديم على القبول الموحد بدءا من يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من أغسطس وسوف يستمر حتى يوم الحادي والعشرين من أغسطس، كما نوهت وزارة التعليم العالي أنه لم يتم قبول أي طلبات بعد المواعيد المحددة، وذلك ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

معدلات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2024

قامت وزارة التعليم العالي بالإعلان عن معدلات القبول الموحد للجامعات الأردنية والتي جاءت على النحو التالي:

تنسيق القبول في كلية الطب جامعة عمان هو 95.4٪.

تنسيق القبول في كلية الطب جامعة الأردن هو 98.2٪.

تنسيق القبول في كلية الطب جامعة مؤتة هو 95.5٪.

تنسيق القبول في كلية الطب جامعة آل البيت هو 95.7٪.

تنسيق القبول في كلية الهندسة الكهربائية هو 88.4٪.

تنسيق القبول في كلية الطب العام 97٪.

تنسيق القبول في كلية العلوم الصيدلانية هو 85.50٪.

تنسيق القبول في كلية اللغات والترجمة هو 90٪.

تنسيق القبول في كلية إدارة الأعمال هو 89.60٪.

تنسيق القبول في كلية الذكاء الاصطناعي هو 95.2٪.

تنسيق القبول في كلية الفيزياء الحيوية هو 85.50٪.

خطوات الاستعلام عن نتيجة القبول الموحد

يرجى اتباع الخطوات الآتية عند الرغبة في التعرف على نتيجة القبول الموحد: