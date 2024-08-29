مسلسل قيامة عثمان الموسم الثاني في “هــذا الموعــد” المتوقع على تردد قناة الفجر

ينتظر جميع المشاهدين عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وهو من الأعمال التاريخية التي حازت على إعجاب عدد كبير من المتابعين من مختلف الدول العربية وذلك من ينقله المسلسل من أحداث مثيرة وشيقة حيث أنه يتناول قصة قائد الدولة العثمانية والذي تولى الحكم في عمر صغير ونجح في قيادة الدولة وهذا بسبب شجاعته وذكائه، وبناء على طلب الجمهور سوف نوضح لكم في السطور التالية موعد عرض المسلسل.

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

الجدير بالذكر أن فريق العمل مازال في مرحلة تصوير مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وسوف يتم عرض المسلسل عقب الانتهاء من التصوير ومن المتوقع ذلك في أواخر شهر سبتمبر أو أوائل شهر أكتوبر وهذا هو الموعد الرسمي لعرض الموسم الجديد كل عام، ومن المقرر أن يشهد الموسم الجديد مجموعة من الأحداث الجديدة والتي من أبرزها فتح بورصة وهي من الفتوحات المميزة والتي سوف تزيد الدولة اتساع، ويوجد بعض المصادر التي ذكرت أن عثمان أرطغرل سوف يموت في هذا الموسم ويتولى ابنه الحكم هل هذا صحيح أم لا.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يوجد أكثر من قناة تقوم بعرض مسلسل قيامة عثمان ومن أبرزها قناة atv وهي تعرض المسلسل باللغة التركية ويمكن لجميع المتابعين حول العالم تنزيل قناة إي تي في وهذا من خلال القمر ترك سات باستخدام هذا التردد:

التردد: 11628.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

بالإضافة إلى قناة الفجر الجزائرية والتي تعرض المسلسل مترجم، يمكنكم استقبال القناة باستخدام هذا التردد على القمر عرب سات:

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر نايل سات

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.