عشاق الدراما والأكشن.. ثبت تردد قناة إم بي سي بوليوود 2024 بجودة عالية

تذاع قناة إم بي سي بوليود باللغة الانجليزية والهندية يتم من خلالها إذاعة العديد من الأعمال الدرامية الهندية بالإضافة إلي العديد من البرامج، تأسست هذه القناه في السادس والعشرين من أكتوبر عام 2013 المقر الرسمي الذي انطلقت منه هذه القناه هي دولة الإمارات العربية المتحدة، الهند، لها نسب جماهيرية عالية حيث أنها تناسب العديد المشاهدين المحبين لمتابعة الأعمال الهندية، عبر هذه السطور سنوضح لكم الترددات التي يتم بث القناه من خلالها، أيضا كيفية تحميلها علي شاشات التلفاز إليكم كافة التفاصيل المتعلقة بتلك الموضوع.

التردد الخاص بقناة إم بي سي بوليود علي النايل سات

يمكنك استقبال تردد قناة إم بي سي بوليوود على النايل سات، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

مؤشر الترميز الخاص به: 27500.

جاء تصويب الخطأ كالاتي: 6/5.

بينما كان التردد الجديد: 11470.

تردد قناة إم بي سي بوليود عبر العرب سات

كما أن لقناة إم بي سي بوليوود تردد أخر وجديد على العرب سات، يسهل القيام بإستقبالها ومشاهدة كافة الأعمال الدرامية التي تقوم بإذاعتها، وفقًا للبيانات المتمثلة في الأتي:-

رمز التصحيح الخطأ: 6/5.

مؤشر ترميز القناة: 27500.

استقطاب القناه: عمودي.

التردد الخاص بهذه القناه: 11270.

القمر الصناعي: العرب سات.

آلية تحميل قناة إم بي سي بوليوود علي التلفاز

جاءت أبرز خطوات استقبال التردد الجديد لقناة إم بي سي بوليوود على النايل سات والعرب سات، وفقًا للأتي:-