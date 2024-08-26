تغيرات غير متوقعة في سوق العراق.. تعرف على سعر الدولار في العراق اليوم

يشهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تغيرات هامة مع بداية تعاملات اليوم، وهذا ما يهم كل من يهتم بالاقتصاد العراقي أو يتابع تحركات السوق النقدي، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال، أسعار الدولار في مختلف البورصات العراقية ليوم الأثنين الموافق 26/8/2024.

سعر الدينار العراقي مقابل الدولار

يعتبر سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعكس صحة الاقتصاد العراقي واستقراره في الوقت الحالي، حيث يتم تداول الدولار بمعدلات متفاوتة في مختلف البورصات العراقية، مما يشير إلى مرونة سعر الصرف وتأثير العوامل الاقتصادية المحلية والدولية على قيمته، وهذا التحرك في سعر الدينار مقابل الدولار يقدم فرصاً للمستثمرين للاستفادة من التغيرات في السوق المالي.

سعر الدولار في بورصة بغداد

في بورصة بغداد، بلغ سعر صرف الدولار لفئة 100 دولار ما يعادل 149,350 دينار عراقي.

سعر الدولار في بورصة البصرة

كما تم تسجيل نفس السعر في بورصة البصرة، حيث استقر عند 149,350 دينار عراقي لكل 100 دولار.

سعر الدولار في بورصة كركوك

في كركوك، شهد السعر ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغ 149,450 دينار عراقي لكل 100 دولار.

سعر الدولار في بورصة أربيل

أربيل سجلت سعراً مماثلاً لبغداد والبصرة، حيث بلغ سعر الدولار 149,350 دينار عراقي لفئة 100 دولار.

سعر الدولار في بورصة السليمانية

أما في بورصة السليمانية، فقد سجلت 149,400 دينار عراقي لكل 100 دولار.

تشير الأسعار إلى استقرار نسبي في معظم البورصات، مع وجود اختلافات طفيفة في بعض المناطق هذه البيانات تمثل فرصة مهمة للمتداولين والمستثمرين في السوق العراقي لمتابعة تطورات الأسعار واتخاذ القرارات المالية المناسبة، تابعوا أحدث الأخبار الاقتصادية عبر موقع البديل للحصول على مزيد من التفاصيل والتحديثات المستمرة.