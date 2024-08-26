تعرف عليها من هنا، نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية ومعدلات القبول للجامعات فور ظهورها 2024، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إغلاق موقع التنسيق للمرحلة الثانية، استعداداً لإعلان نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2024، عبر الموقع الإلكتروني، ويترقب الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر نتائج القبول أو المعهد الذي سيتم قبولهم فيه، سيتم فتح الموقع خلال الساعات القليلة القادمة لطباعة إخطار القبول.

من هنا نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2024

من هنا نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية ومعدلات القبول للجامعات فور ظهورها 2024، حيث يمكنك عزيزي الطالب الحصول على نتيجة تنسيقك والكلية المرشح لها بعد تسجيلك للرغبات، حيث يمكنك بسهولة الحصول على نتيجتك بسهولة من خلال الخطوات التالية:

زيارة موقع التنسيق الالكتروني اختيار “خدمات تنسيق الثانوية العامة”. الضغط على “نتائج التنسيق”. إدخال رقم الجلوس والرقم السري المدون على شهادة الثانوية العامة 2024. إدخال الرقم التأكيدي المتغير بشكل صحيح. النقر على “الخطوة الثانية”. طباعة إخطار القبول ومعرفة الكلية والجامعة التي تم القبول بها. الذهاب إلى الكلية لإتمام عملية الالتحاق بها للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

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معدلات القبول في المرحلة الثانية

تعرفتم معنا من خلال ما تم ذكره إلى من هنا، نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية، نصل بكم الآن إلى معدلات القبول للجامعات المصرية في المرحلة الثانية للتنسيق 2024، وجائت كالتالي: