اسمـــك مــوجــود MAZALATI.. الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 منصة مظلتي

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وهذا ما يتم البحث عنه بشكل مستمر في الآونة الأخيرة ويجب العلم أن الحكومة العراقية قامت بإطلاق مجموعة من برامج الدعم ومن أبرزها برنامج الرعاية الاجتماعية والذي يتم منحه للأسر ذات الدخل المنخفض بالإضافة إلى كبار السن وذوي الهمم والهدف من هذا هو تخفيف الأعباء الاقتصادية لديهم وتوفير حياة أفضل لهم، ولكن يجب الحرص على التحقق من توافر الشروط لديك وهذا لتجنب الرفض، وذلك ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يجب العلم أنه من من المتوقع الإعلان عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في خلال الأيام القليلة القادمة، كما يمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن كشوف المقبولين وهذا بمجرد اتباع الخطوات الآتية:

في مبتدأ الأمر يجب على المتقدم زيارة منصة مظلتي وهذا من خلال الرابط التالي. بعد ذلك من الخدمات التي تقدمها المنصة قم بالتوجه إلى خيار الحماية الاجتماعية. قم بكتابة البيانات المطلوبة وهذا من أجل تسجيل الدخول بنجاح. يجب على المتقدم تحديد الجنس سواء ذكر أو انثى. يمكنك البحث من خلال اسم الأب أو اسم الأم أو اسم الجد أو اسم المتقدم أو من خلال الرقم الخاص بالبطاقة الذكية. يرجى اختيار الولاية التابع لها ثم انقر على عرض النتيجة. سوف يظهر لك ملف بي دي إف قم بتحميله لديك.

شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية

يمكن لجميع الأسر محدودة الدخل الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية وهذا بعد التحقق من توافر عدة شروط وهي: