الإعلان الثاني جديد.. مسلسل صلاح الدين الأيوبي فاتح القدس الموسم 2 الموعد والقنوات العارضة

مسلسل صلاح الدين الأيوبي فاتح القدس الموسم 2 الذي يتابعه جمهور عريق من جميع دول العالم، حقق الجزء الأول من المسلسل نجاح كبير جداً وبعد عرض أول حلقة من المسلسل بدأ أسمه يتصدر محركات البحث الأولى على جوجل لأنها نال إعجاب الكثير، ويعتبر كثرة البحث عن الموسم الثاني أمر طبيعي لأن المتابعين لديهم شغف للأحداث القادمة، تدور قصة المسلسل حول بناء وتأسيس الدولة الأيوبية بعد صراعات كثيرة بين الصليبيين والبيزنطيين

صلاح الدين من أشهر الملوك والحكام على مر التاريخ نظراً لأكثرة فتوحاته وانجازاته وتحريره القدس بعد احتلال دامت مدته أكثر من 90 عاماً، حيث تمك انطلاق النسخة التركية من مسلسل صلاح الدين الأيوبي في أكتوبر لعام 2023 وضم الموسم الاول 28 حلقة فقط وتم عرضه بشكل أسبوعي على عدة قنوات واليوم نتعرف عبر السطور التالي على موعد مسلسل صلاح الدين الأيوبي فاتح القدس الموسم 2.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي فاتح القدس الموسم 2

بدأ القنوات والمنصات الإلكتروني على جوجل بالترويج للموسم الثالني لمسلسل صلاح الدين الأيوبي والذي تم الإعلان عن عرضه الحصري في شهر أكتوبر المقبل 2024، وهذا لأن الموسم الاول تم طرحه في أكتوبر 2023، حصد المسلسل أعلى نسب من المشاهدة، وأكدت الشركة المنتجة بأن إيرادات هذا العمل كانت مرتفعة للغاية مما أعربت عن كامل الرضا بما حقق المسلسل وتسعى من أجل طرح 5 مواسم من مسلسل صلاح الدين يتم عرض موسم كل عام ويضم أدق تفاصيل وأحداث الدولة الأيوبية من بداية التأسيس وحتى وفاة صلاح الدين وصاحب الولاية من بعده.

قائمة القنوات العارضة صلاح الدين الأيوبي الموسم 2

قنوات فضائية أعلنت عن حقوق عرضها الموسم الثاني لمسلسل صلاح الدين الأيوبي والذي ينطلق قريباً وحصرياً، ومشاهدته يمكنكم ضبط هذه القنوات قناة trt التركية والتي تقوم بالعرض يوم الاثنين في الساعة 7 مساءً كما يتم عرض المسلسل على الفجر الجزائرية في يوم الثلاثاء 10 مساءً ويعرض على موقع النور و موقع ايجي بست وموقع قصة عشق مترجم باللغة العربية الثلاثاء الساعة الحادية عشر مساءً ومدته ساعتين.