هل تم إلغاء صرف السكر التمويني المدعم على بطاقات التموين؟.. الحكومة تُجيب

وضحت الحكومة حقيقة إلغاء صرف السكر التمويني المدعم بعد انتشار الكثير من الأخبار التي تفيد بأنه سوف يتم وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية لجميع المواطنين؛ الأمر الذي أثار القلق والرعب في قلوب المواطنين حيث يتم استخدام السكر في الحياة اليومية على نطاق كبير في المشروبات الساخنة والبارده وفي صنع الحلويات وغيرها من الاستخدامات، والآن وخلال السطور القادمة سنتعرف على الحقيقة.

إلغاء صرف السكر التمويني المدعم

هل بالفعل سيتم إلغاء صرف السكر التمويني المدعم؟، أجابت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الاثنين الموافق 26 من شهر أغسطس 2024 على اكثر الأسئلة الرائجة خلال الفترة الحالية، وأكدت بأن الخير غير صحيح ولم يتم الإعلان عنه رسميًا من قبل الجهات المسؤولة، ونهت المواطنين بعدم الانسياق وراء الأخبار المنتشرة على شبكات الإنترنت وتحديدًا المعلن عنها من المصادر الغير الرسمية.

استمرار صرف السكر المدعم

وبعد توضيح الإجابة على السؤال السابق ذكره بشأن هل تم إلغاء صرف السكر التمويني المدعم؟، فلقد أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية باستمرار صرف السكر على البطاقات التموينية لكافة المستحقين من دون إلغاء أو وقف صرف وفقًا للقيمة التي تم تخصيصها من قبل الحكومة، كما أكدت بأنه سيتم ضخ الكثير من الكميات بكافة منافذ التموين.

وكذلك كافة فروع المجمعات والبقالي والفروع التابعة لمشروع جمعيتي مشيرةً بأن مخزون السكر به نسبة آمنة وكافي لاستهلاك المواطنين لعدد من الأشهر القادمة مشيرة بأن الوزارة تقوم بتكثيف الحملات الخاصة بالتفتيش الدوري على جميع الأسواق من أجل منع أي ممارسات أو تلاعبات من قبل التجار على السلع التموينية.