السكر بكام النهاردة؟.. سعر السكر الكيلو والطن اليوم الإثنين 26 أغسطس 2024

استقر سعر السكر في تعاملات اليوم الإثنين الموافق 26 من شهر أغسطس، داخل محلات الجملة، وسط إجراءات حازمة من الحكومة لضبط الأسعار الخاصة بمختلف السلع الأساسية، التي يقوم المواطنين بشراؤها على مدار اليوم، فضلاً عن أن هذه الإجراءات تُساهم إلى حد كبير في سد الفجوة التي يُعاني منها المواطنين في ظل الاضطرابات الاقتصادية الحالية، وعليه سنتعرف على أخر التحديثات للسكر اليوم.

أسعار السكر اليوم

وجاءت أخر تحديثات السكر في تعاملات اليوم الإثنين الموافق 26 من شهر أغسطس، وفقًا لما يلي:-

تراوح سعر السكر في محلات الجملة والأسواق المحلية من 35 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

فيما أن سعر الكيلو المعبأ ضمن المبادرات التي أطلقتها الحكومة لـ 27 جنيهًا للكيلو الواحد.

فيما أن سعر كيلو السكر وفقًا للحصة التموينية إلى نحو 12.5 جنيه للكيلو الواحد.

في حين أنه يمكن شراء حصة إضافية بقيمة الـ 27 جنيهًا للكيلو الواحد.

تحديث سعر السكر الاثنين

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية يمكنهم الحصول على كيلو السكر المدعم بقيمة 12.6 جنيه للكيلو الواحد، مشيرة إلى أنه يتم صرف الحصة التموينية حتى 6 كيلو، بالإضافة إلى دعم الوزارة لصرف سكر إضافي بقيمة مخفضة عن المحلات والسوق الحر، ويبغ كيلو السكر نحو 27 جنيهًا للكيلو الواحد، مع إنتاجية مصر الضخمة من السكر التي يصل سنويًا لـ 2.8 مليون طن سكر، بالإضافة إلى أن ذلك يتم استخراجه من قرابة الـ 1.8 مليون طن من البنجر.