استقبل الآن أحدث تردد قناة كراميش الجديد على نايل وعرب سات 2024

في الآونة الأخيرة نجحت قناة كراميش نجاحاً باهرا واستطاعت خلال فترة وجيزة أن تحتل مكانة كبيرة في قلوب كثير من الأطفال في العالم العربي، نظراً لما تقدمه من محتوى متنوع وجذاب وترفيهي استطاع أن يجذب الملايين من الأطفال، كما أنها تحرص على عرض محتوى تعليمي بأسلوب بسيط وسلس يتناسب مع عقول الأطفال، وتعليمهم عدد من المهارات والسلوكيات، لذلك يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد قناة كراميش الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات، وسوف نوافيكم بالتفاصيل تردد القناة وطريقة ضبط التردد على جهاز الاستقبال.
تردد قناة كراميش الجديد 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة
لقد حققت قناة كراميش شعبية كبيرة من الأطفال الذين يرغبون بمشاهدة ممتعة ومستمرة طوال اليوم للاستمتاع بأغاني كراميش المشهورة، لذلك الكثير من الآباء والأمهات يبحثون عن تردد قناة كراميش من أجل قضاء وقت ممتع مع أطفالهم، فهي قناة مميزة ومحتواها متنوع فهي تقدم برامج تعليمية وترفيهية في آن واحد.
تردد قناة كراميش 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات
- تردد القناة: 11430.
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- الجودة: HD.
تردد قناة كراميش الجديد 2024 على عرب سات
- التردد: 11390.
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل تصحيح الخطأ: 4/3
- الجودة: HD.
خطوات ضبط تردد قناة كراميش الجديد على جهاز الاستقبال
تعد قناة كراميش من اشهر قنوات الاطفال المميزة والتي نالت اعجاب الكثيرين في الوطن العربي عامة وفي مصر خاصة، لذلك يمكن لجميع محبي قناة كراميش ضبط التردد الخاص بها على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم الضغط على زر القائمة “menu” الموجود في الريموت كنترول.
- ثم يتم اختيار “إضافة تردد جديد”.
- بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة البحث اليدوي.
- ثم قم بكتابة تردد قناة كراميش، ويتم بعدها تحديد نوع القمر الصناعي.
- ثم قم بإدخال جميع بيانات التردد، مثل معدل الترميز، معدل الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ.
- بعد ذلك قم بالضغط على “بحث” والانتظار قليلًا حتى يتم البحث عن القناة.
- في هذه الخطوة تأكد من حفظ قناة كراميش ضمن قائمة القنوات لديك، وذلك حتى تتمكن من مشاهدة ممتعة طوال اليوم دون تقطيع أو تشويش.