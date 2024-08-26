أحدث تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان

تزايدت عمليات البحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية باعتبارها واحدة من أهم القنوات العربية التي تعرض المسلسلات التركية المترجمة وتعمل القناة على تقديم محتوى يتناسب مع طبيعة المجتمعات العربية، حيث تعد القناة من أقوى قنوات الدراما في الوطن العربي.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تزامنا مع اقتراب موعد عرض مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني يبحث الكثيرين عن تردد قناة الفجر الجزائرية باعتبارها من أقوى قنوات الدراما في الوطن العربي والتي تعرض محتواها بجودة عالية، كما تعرض القناة ايضا الجزء السادس من المسلسل الكبير الرائع قيامة عثمان من خلال تردداتها على الاقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة الفجر على نايل سات

يمكنكم الاستمتاع بالدراما بجودة مشاهدة عالية من خلال ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على اجهزة الاستقبال الخاصة بكم كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: قناة الفجر الجزائرية.

تردد القناة:12043/ 12647.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الفجر الفضائية على نايل سات

عبر القمر الصناعي عرب سات يمكنكم استقبال قناتكم المفضلة قناة الفجر الفضائية الجزائرية من خلال البيانات التالية:

تردد القناة على عرب سات: 11043.

معامل الترميز: 27500.

معامل استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصويب الخطأ: 6/5.

أشهر مسلسلات قناة الفجر الجزائرية

انفردت قناة الفجر الفضائية بتقديم اقوى المسلسلات التاريخية التركية المترجمة مسلسل المؤسس عثمان والذي تناول حقبة الفتوحات و التوسعات الكبيرة في الدولة الاسلامية وانتصارات القائد ارطغل ويعرض المسلسل اسبوعيا يوم الخميس الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة كما تعرض قناة الفجر مسلسل القائد صلاح الدين والذي ينتظر المشاهدين موعد عرض الجزء الثاني منه على قناة الفجر الجزائرية للاستمتاع بجودة مشاهدة عالية.

كيفية ضبط القناة

يمكن تنزيل قناة الفجر الجزائرية عبر الترددات المذكورة أعلاه من خلال القمر الافضل لكم ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية: