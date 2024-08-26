المالية العراقية تكشف عن موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهر ايلول 2024

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهر ايلول 2024، والتي يترقبه عدد كبير من المواطنين من شتى المحافظات العراقية، نظراً للحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها عدد كبير من الأشخاص ، وتسعى الحكومة العراقية على توفير الدعم الكافي للكثير من المتقاعدين ، أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق والذي أعلنت عنه وزارة المالية العراقية، وهو ما سوف نستعرضه لحضراتكم بالتفصيل خلال السطور التالية …

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

تسعى وزارة المالية على توفير الدعم الكافي لعدد كبير من الأسر خاصة المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وذلك وسط الظروف الصعبة التي تمر بها الكثير من الأسر العراقية ويمكنكم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين من خلال إتباع الخطوات التالية:

توجه للصفحة الرسمية لوزارة المالية العراقية على الإنترنت .

اضغط على تسجيل الدخول.

بعد ذلك اختر قائمة الخدمات الالكترونية.

ثم اختر واتب المتقاعدين .

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بالمتقاعد وقيمة الراتب الأساسي له.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

وخلال نفس التوقيت من كل عام تبدأ عمليات البحث تتزايد عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، والتي أعلنت عنه وزارة المالية العراقية أنه يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وفي حالة وجود عطلة أو أجازة رسمية في البلاد يتم تبكير أو تقديم موعد الصرف، ومن المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر ايلول في يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024 بزيادة مالية قدرها حوالي 100 ألف دينار عراقي.