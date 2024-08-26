موعد الدخول المدرسي في الجزائر 2025 وزارة التربية الوطنية العطل الرسمية للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن تفاصيل الجدول الزمني للعام الدراسي 2025، بما في ذلك مواعيد بدء الدراسة والإجازات الرسمية ويأتي هذا الإعلان في إطار استعداد الوزارة لتنظيم العملية التعليمية وضمان جاهزية المؤسسات التعليمية لاستقبال الطلاب والمعلمين ويعتبر تنظيم العام الدراسي من الخطوات الأساسية التي تساهم في تحقيق تجربة تعليمية متميزة.

موعد الدخول المدرسي في الجزائر 2025

وفقاً لما أعلنته وزارة التربية الوطنية، فإن بداية العام الدراسي 2025 ستتم وفق جدول زمني دقيق يشمل جميع المؤسسات التعليمية في الجزائر ويعود المعلمون والموظفون الإداريون إلى المدارس في السابع من سبتمبر 2024، حيث سيخصص هذا اليوم لتحضير الدروس وتجهيز الفصول الدراسية لاستقبال الطلاب.

لائحة الإجازات الرسمية 2025 في الجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية كذلك عن لائحة الإجازات الرسمية للعام الدراسي 2025، والتي تمثل جزءاً مهماً من تنظيم العام الدراسي. تشمل هذه الإجازات عدة مناسبات دينية ووطنية، توفر للطلاب والمعلمين فرصاً للراحة والاسترخاء وتجديد النشاط.

تبدأ الإجازات بعطلة رأس السنة الميلادية في الأول من يناير 2025 تليها عطلة رأس السنة الأمازيغية في الثاني عشر من نفس الشهر. ، تشمل اللائحة إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما من أهم الأعياد الدينية التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم. ، تتضمن اللائحة إجازات عيد العمال في الأول من مايو عيد الاستقلال في الخامس من يوليو، وهي مناسبات وطنية تعزز من شعور الانتماء الوطني وتقدير الجهود المبذولة لتحقيق الاستقلال والحرية.

يعد هذا الجدول الزمني خطوة أساسية في تحضير المؤسسات التعليمية لاستقبال الطلاب وضمان جاهزية العام الدراسي. كما يسهم في تنظيم العملية التعليمية وضمان التزام الجميع بالمواعيد المحددة، مما يؤدي إلى سير العام الدراسي بنجاح وكفاءة.