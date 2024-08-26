استعلم فور الظهور… عن نتيجة المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024 بالرابط الرسمى

من المتوقع أن تعقد وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اجتماع للجنة العليا للتنسيق، وجاء ذلك بعد أنتهاء عملية تسجيل طلاب الثانوية العامة رغباتهم فى تنسيق المرحلة الثانية، ومن المعروف أنه تم الانتهاء من عملية تسجيل الرغبات فى المرحلة الثانية للتنسيق والتى بدأت يوم الثلاثاء الماضى وأنتهت مساء أمس الاحد، وتعقد اللجنة لبحث رغبات الطلاب وفرزها لتحديد قبولهم فى الكليات والمعاهد، وسوف نوضح فى هذا المقال موعد ظهور نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية وكيفية الاستعلام عنه.

موعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة2024

بعد أن تم الانتهاء من مرحلة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، وبدء اللجنة العليا للتنسيق مرحلة الفرز لرغبات الطلاب التى تم تسجيلها، وذلك لتحديد الحدود الدنى للقبول فى الكليات والمعاهد، يترقب طلاب الثانوية العامة الاعلان عن نتيجة المرحلة الثانيةمن تنسيق الثانوية العامة، والتى من المتوقع أن يتم أعلانها خلال الساعات القليلة القادمة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024.

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن توفير موقع التنسيق الإلكترونى، والذى يمكن من خلاله الاستعلام على نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2024، وذلك فور أعتمادها رسميا من قبل الوزارة، وذلك من خلال الخطوات الأتية: